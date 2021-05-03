حظك اليوم الاثنين 3-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه قلب طيب وصادق، يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ومراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك واعتن بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تتحكم في غضبك وانفعالاتك لتحسن التصرف ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.