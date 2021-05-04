كيفية الحصول على رخصة البناء في 13 خطوة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزاً ومدينة بالمحافظات التي تم اختيارها وذلك لمدة شهرين.

وتستعرض «الوطن» كيفية الحصول على تراخيص البناء التي تم تطبيقها بداية من أول مايو الجاري.

كيفية الحصول على ترخيص البناء

يقدم طلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفقاً به صورة البطاقة ورسم كروكى لموقع الأرض.

بعدها يتم سداد رسوم الرفع المساحى.

يقوم المركز التكنولوجى بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة.

بعدها يتم إرسال الطلب المقدم من المواطن إلى الوحدة ذات الطابع الخاص «الجامعة» لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.

ترسل الجامعة بيان الصلاحية مختوم إلى المركز التكنولوجى ليتم اعتماده من الجهة الإدارية وتسليمه فى مدة أقصاها أسبوع.

ثم يرسل المركز التكنولوجي ملف الترخيص إلكترونياً إلى الجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوم.

يسلم المواطن عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجى ويوقع على الأرواق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بعد التوقيعات.

يتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية: «المركز التكنولوجى والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى والوحدة الحسابية لمراجعة المستندات في غضون أسبوع».

يصدر المركز التكنولوجي ترخيص مختوم بعد سداد الرسوم.

يخطر من يحصل على الرخصة الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.

يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة لتحديد خط التنظيم والزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة وإعداد محضر تنسيقى وإرفاقه بملف الترخيص.

وبعد انتهاء البناء يقدم المهندس المسؤول عن البناء في الوحدة أو المكان شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين.

وفي النهاية يتولى المركز التكنولوجي مع اللجنة المختصة مراجعة التراخيص وإصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق وإخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة تأمين للمبنى لاستمرار التغطية التأمينية.