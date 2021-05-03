مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21.. غفران ينتقم لوالدته من عساف

يكون الجمهور على موعد اليوم مع مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 للفنان أحمد السقا وأمير كرارة وعلى شاشة قناة أون إي.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21

وخلال أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 سيكون هناك كثير من المفاجأت وتتوالى الصراعات خاصة بعد عودة الست شامية التى تجسد دورها الفنانة أحلام الجريتلى الى ابنها غفران الغريب الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

ويتوقع الجمهور بأن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 ستشهد انتقام غفران الغريب من عساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة بسبب اختطافه لوالدته الست شامية، فضلًا عن أن غفران وعدها بأنه سيجلب لها حقها ولهذا السبب يتوقع الجمهور بأنه سيذهب اليه ويحاول قتله.

كما يتوقع الجمهور بأن عساف الغريب ستزوج من جليلة التى تجسد دورها الفنانة مى عمر حيث أن عدتها ستكون انتهت.

كانت قد شهدت الحلقة السابقة عودة الست شامية الى قصر ابنها غفران الغريب وحدث اللقاء الأول بينهم ودخلوا في حالة انهيار وطلبت من ابنها بأن ينهي الخلافات والصراعات والدم ولكنه رفض.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، مي عمر، إدوارد، محمد جمعة، محمد مهران، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد اخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد مسلسل نسل الأغراب

يشار إلى أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة أون إي في تمام الساعة 8 مساءً.