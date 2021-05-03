الطيب: علماء مؤتمر الأزهر أجمعوا أن فتاوى جماعات الإرهاب «مُدلسة»

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن المؤتمر العالمي للأزهر الشريف لتجديد الفكر الإسلامي الذي عقد في يناير 2020 ونتائجه الإيجابية، قائلا: «لا أذكر أنّ مادة واحدة من مواد هذا البيان صار حولها حدل أو خلاف عنيف من المشاركين بالمؤتمر، ومن أبرز الذي أجمع عليه العلماء إجماعا كاملا خلال المؤتمر، أنّ تيارات التطرف وجماعات العنف والإرهاب مدلسون في كل ما يصدر عنهم من فتاوى الجهاد والقتال والدماء، ومقولاتهم التي ألبسوها ثوب الفقه وحكم الشريعة هي مقولات زائفة وكاذبة، مثل مقولاتهم في نظام الحكم والحاكمية والتكفير والهجرة والجهاد والموقف ممن لا يؤمن بعقائدهم ومعاملة غير المسلم، وأنّ هذه الجماعات شاركت مشاركة بالغة السوء بتشويه صورة الإسلام وشريعته عند الغربيين ومن على شاكلتهم من الشرقيين».

وأضاف الطيب، خلال تقديمه برنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنّ تيارات التطرف وجماعات العنف والإرهاب كانوا رؤوس حرّاب من حيث لا يشعرون بحملات تشويه الإسلام وتجريد المسلمين من أقوى أسلحتهم وأمضاها في وجودهم وبقائهم على قيد الحياة.

تميز هذا المؤتمر عن باقي المؤتمرات بنظرة العملية

وشدد الطيب على أنّ المؤتمر العالمي للأزهر الشريف لتجديد الفكر الإسلامي، الذي عقدته مشيخة الأزهر في يناير 2020، ودعت إليه علماء ومفتين ومفكرين من أكثر من 60 دولة، وأرسلت إليهم قوائم الموضوعات وما انتهت إليه أنظار هيئة كبار العلماء فيها، لمناقشتها من قبل العلماء المدعوين أثناء المؤتمر: «بهذه النظرة العملية تميز هذا المؤتمر عن باقي المؤتمرات بالمعالجة الواقعية لقضايا حقيقية يعيشها المسلمون هنا وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي».