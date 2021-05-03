مجدي عاشور: العنف الأسري يأتي بنتيجة سلبية تقع على المجتمع كله

ناقش الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في رابع حلقاته عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضوع «التربية الأسرية الإيجابية».

وقال الشيخ مجدي عاشور، إن التنشئة هي مرحلة أساسية وفي غاية الأهمية لتربية الطفل، ولا بد من الاهتمام بها، لأنها مرحلة البناء التي يشب عليها الإنسان.

الطفل يجب أن يشعر بشخصيته ومكانته المهمة منذ صغره

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن تنشئة الطفل يجب أن تكون مبنية على الحب والرفق والانتماء، مشددا على أننا في حاجة إلى كثرة من الحب لأن ذرة الحب تنجح في إزالة بحار من الكراهية.

وأوضح عاشور، فى بثه المباشر على صفحة وزارة التضامن الاجتماعى، أن الطفل يجب أن يشعر بشخصيته ومكانته المهمة منذ صغره، مشيرا إلى أنه إذا حدث إهمال في التنشئة تكون النتيجة المترتبة وجود أجيال منحرفة، مضيفا أن الأنبياء كانوا يتعاملون مع الأبناء باللين والنصح والإرشاد

قسوة الآباء تمرد وتُمرض الأبناء

ولفت المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى أن قسوة الآباء تمرد وتُمرض الأبناء وأن العنف الأسري يأتي بنتيجة سلبية تقع على المجتمع كله، كما تطرق إلى تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم في مرحلة المراهقة، مؤكدا أنه يجب التعامل مع الأبناء بكل الاحتواء والحب والنصح والإرشاد لأن هذه المرحلة تعد من أخطر المراحل، ويجب أن يثق الابن في قدوته.

ويستمر البث المباشر على حساب وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمدة ساعة يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث يجيب الشيخ مجدي عاشور على أسئلة المتابعين للبث الذي تشارك فيه أيضا عددًا من الصفحات الرسمية للمواقع الإلكترونية الإخبارية.