ضحية جديدة يستقبلها رامز جلال في برنامج رامز عقله طار اليوم، وهو البرنامج الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية خصوصًا مع استقباله عدد من المشاهير في الفن والرياضة والإعلام وتدبير مقالب لهم تضعهم في موقف صعب مابين الخوف والرعب والصراخ.

تعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار

وتقع الفنانة جميلة عوض ضحية حلقة رامز جلال في برنامج رامز عقله طار والذي يعرض على شاشة قناة «MBC مصر» بعد أذان المغرب مباشرة، حيث يتم توجيه الدعوة لها لافتتاح ملاهي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ويستقبلها الفنان حسن العسيري ويصطحبها في جولة بالملاهي وبالتحديد في ألعاب بعينها، وفي اللعبة المخصصة لرمي الكرات بالأسلحة، يظهر رامز دون أن تراه الضحية ويصيبها بالرمي بشكل موجع.

جميلة عوض ضحية برنامج رامز عقله طار

وبعد انتهاء فقرة حسن العسيري تذهب الضحية جميلة عوض بصحبة المذيعة سارة مراد التي توجه لها بدورها بعض الأسئلة ولكن لانسمع إجابة جميلة حيث يغلب صوت رامز جلال بإجابات ساخرة كوميدية.

وفي الفقرة الثالثة تصطحب سارة مراد الضحية لركوب لعبة الموت ويختاروا أرقامًا عشوائية من الجمهور المتواجدين بالملاهي وبالطبع يكون من بينهم رامز جلال المتخفي في شخصية الرجل الهندي بهجان، وعندما يصعدوا جميعًا للعبة الموت يحدث بعض الارتباك والانفجارات داخل اللعبة الأمر الذي يجعل الضيف الضحية يصاب بالهلع والخوف خصوصًا مع صراخ المتواجدين معها في اللعبة، وقيام رامز جلال برش المياه.

ومع اشتداد حالة الهلع والصراخ يضطر الضحية للقفز من اللعبة على ارتفاع مسافة 13 مترًا داخل المياه، وبعد خروجه يكتشف حقيقة المقلب وأنه وقع ضحية رامز جلال، وتختلف ردود فعل كل ضحية.