مستقبل وطن يوزع مستلزمات طبية ويعقم المنشآت بالمحافظات للحد من كورونا

واصل حزب مستقبل وطن، مبادرة توزيع أدوات التعقيم والمطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، بتوفير مستلزمات الإجراءات الوقائية الاحترازية وذلك في محافظات مصر المختلفة، ويأتي ذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

ففي محافظة الجيزة تحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب بمدينة الجيزة برعايه المستشار جمال راجح، بتوزيع الكمامات على المصلين في صلاة العشاء والتراويح.

وأكد المستشار جمال راجح، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الجيزة، أن أمانة الحزب بمدينة الجيزة تقوم بدور فعال وكبير جدا من بداية شهر رمضان الكريم وهم يؤدون دورهها المجتمعي تجاه شعب مدينة الجيزة، من أهالينا وإخوتنا.

وأوضح راجح أنه تم توزيع كمامات على المصلين في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه المواطن وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة».

من جانبها، تابعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط تحت رعاية المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حملة توعية وتعقيم لدور العبادة والميادين وتوزيع الكمامات على المواطنين بأماكن الأسواق بحضور مساعد أمين الحزب هاني عبد الحكيم.

كما قامت أمانة الحزب عصر اليوم بشن حملة تعقيم لدور العبادة بأبوتيج وتوزيع الكمامات على المارة وأصحاب المحلات والمطاعم بالتوازي مع حملة توعية من خلال مكبرات الصوت بكيفية التعامل مع هذا الفيروس وطرق الوقاية.

وفي السويس، واصل حزب مستقبل وطن بالمحافظة مبادرة توزيع أدوات التعقيم والمطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا بتوفير مستلزمات الإجراءات الوقائية الاحترازية للحفاظ على صحة اهالى السويس وتم تفعيل العديد من المبادرات بعدد من مناطق السويس الأكثر جماهيرية واستمرار لهذا النهج تم تنظيم فعالية لتوزيع أدوات التعقيم والمطهرات امام منطقة النواة بالشارع الرئيسي بين فيصل والموشى والذى يشهد مرور سيارات عديدة يومية.