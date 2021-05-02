«مستقبل وطن» يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ حزب «مستقبل وطن»، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ونواب رئيس لبحزب وهيئته البرلمانية وأعضاؤه، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد.

وكان البابا تواضروس الثاني، صلى مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد لعام 2021، في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع مشاركة أعداد محدودة من الشعب وغياب كامل للمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2021، التي يوجهها البابا تواضروس الثاني سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد، وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.