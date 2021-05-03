بعد بحث 3 ساعات.. انتشال جثة شاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسماعيلية، عصر اليوم الاثنين، جثمان شاب أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه في ترعة الإسماعيلية، من أعلى كوبري نفيشة، على بعد 5 كيلومترات من مدينة الإسماعيلية.

وعلى مدار 3 ساعات متواصلة من البحث، نجحت فرق الإنقاذ، بإشراف اللواء خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية، من العثور علي جثمان الشاب متوفياً في مياه الترعة، على بعد أمتار من مكان الحادث.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد محمود العزازي، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، بمصرع شاب في الثلاثينيات من العمر، منتحراً، بعدما ألقى بنفسه في الترعة، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد هشام، رئيس المباحث الجنائية بمركز الإسماعيلية، إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الشاب يُدعى «حسام مصطفى»، مقيم بدائرة مركز ابوصوير.

وتحفظت الشرطة على جثة الشاب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، لحين انتهاء التحقيقات، فيما يستمع رجال البحث الجنائي إلى أقوال أسرته لمعرفة سبب الوفاة.

وفي وقت سابقن عثر أهالي الإسماعيلية على جثة طفل في العاشرة من عمره قبل 5 أيام، أسفل كوبري الجلاء، قرب مدخل مدينة الإسماعيلية، وعلى بعد 2 كيلومتر من مكان واقعة انتحار الشاب اليوم الاثنين.

وبحسب أقارب الطفل، فإنه كان يعاني من مرض التوحد، وكان يحب البحر ويطلب منهم الذهاب إليه بشكل مستمر.