3 ملايين و818 ألف جنيه.. مخالفات أخر 24 ساعة بسبب «الكمامات والشيشة»

3 ملايين و818 ألف جنيه، حصيلة جهود 24 ساعة فقط لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، إثر ملاحقة مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بالمحال والمطاعم والمقاهي حتى المواطنين في مواصلات النقل والأماكن المغلقة، مع تصاعد وتيرة الإصابات بالفيروس المستجد في مصر والعالم، وتطبيقًا للقرارات المتخذة بالفعل منذ شهر عام تقريبا.

وضبطت أجهزة الأمن 15841 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ15800 شخص، ما يعني تحصيل 790 ألف جنيه جراء هذه المحاضر.

العقوبة المقررة لمخالفة ارتداء الكمامة

ويغرّم كل من يضبط دون ارتداء الكمامة في الأماكن المتضمنة قرار مجلس الوزراء والمتمثلة في أي مكان مغلق أو أي منشأة حكومية أو البنوك والسينمات والمسارح، وأيضًا وسائل المواصلات والنقل الجماعي مبلغًا قدره 50 جنيهًا، ولا تطبق هذه الغرامة على المواطن الذي يسير في الشوارع، ولا تطبق أيضًا على قائدي السيارات الخاصة والجالسين معه من عقوبة ارتداء الكمامة.

وضبطت أجهزة الداخلية 757 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 7695 أرجيلة، ما يعني تحصيل 3 ملايين و28 ألف جنيه.

العقوبة المقررة لتداول الشيشة في المقاهي

كما تغرّم الكافيهات المضبوطة وهي تسمح بتناول الشيشة على الفور 4 آلاف جنيه ومصادرة الشيشة وتشميع المنشآة.

وحُررت 1127 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق، وعقوبة المخالف لمواعيد الغلق هي الغلق لمدة شهر، ولا يُسمح بمعاودة فتح النشاط إلا بتصريح من المركز التكنولوجي، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط للشارع، والقضاء كذلك على الفوضى والعشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.