تفاصيل شهادات الصدقات الجارية في بعض البنوك.. عائد شهري أو ربع سنوي

تقدم العديد من البنوك المصرية لعملائها شهادات ادخارية مصممة خصيصًا للأغراض الخيرية، إذ تمكّنهم من المشاركة في أعمال الخير وتنمية المجتمع، حيث يتم توجيه عائد تلك الشهادات لصالح المؤسسات الخيرية والاجتماعيه؛ لاستغلالها في تطوير وتحسين الجوانب المعيشية للمواطن.

وترصد «الوطن» تفاصيل شهادات الصدقة الجارية في البنوك على النحو التالي:

بنك التعمير والإسكان

ويقدم بنك التعمير والإسكان شهادة الصدقة الجارية والتي تساعدك في وصول الصدقات لمستحقيها، إذ يتم تفويض البنك في استخدام العائد الخاص بها في الأعمال الخيرية مثل «كفالة اليتيم، المؤسسات العلاجية أو التعليمية وبنك الطعام وغيرها، كما يمكن التنازل عن مبلغ الشهادة الأصلي أو الاستمرار في التنازل عن عائدها الدوري في حالة الوفاة.

- مدة الشهادة: ثلاثية «3 سنوات» وخماسية «5 سنوات»، وتسري اعتبارًا من تاريخ الشراء.

- يتم احتساب معدل عائد سنوي ثابت للشهادات الثلاثية والشهادات الخماسية ويصرف كل 3 أشهر.

- يحق لصاحب الشهادة الاقتراض أو الحصول على بطاقات الائتمان بضمانها يصل إلى 80% من قيمة الشهادة بإجراءات وعوائد ميسرة.

- يمكن شراء الشهادات باسم الغير وكذلك باسم أكثر من مستفيد، كما يمكن شراء الشهادات باسم القصر سواء بمعرفة الأب «الولي الطبيعي»، كما يمكن الشراء بمعرفة الأم أو الغير «على سبيل الهبة أو التبرع».

- للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الوعاء الادخاري ويتم إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.

بنك QNB الوطني

ويقدم بنك QNB شهادة نهر الخير الخيرية، وهي شهادة متوسطة الأجل تمكنك من المشاركة في الأعمال الخيرية، حيث يتم التبرع بالعائد المتغير بصفة شهرية أو ربع سنوية إلى مؤسسة مصر الخير وفي نهاية المدة يتم استرداد أصل مبلغ الشهادة.

مزايا وخصائص الشهادة

- يمكنك التبرع بالعائد شهريًا أو ربع سنويًا حسب اختيارك.

- يمكنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار في أي وقت، بناءً على جدول استرداد الشهادات المعلن.

- لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات التي يمكنك إصداراها.

- يمكنك توجيه تبرعاتك إلى مؤسسة «مصر الخير» في حساب «الزكاة» أو «الصدقة الجارية» حسب اختيارك.

- الشهادات متوفرة بمدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للسن: 21 سنة.

- يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري أو جاري ذو عائد أو توفير في البنك.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم البنك شهادة إدخار «الخير» ذات العائد الثابت، التي تمكّن العميل من القيام بالتبرعات، حيث يتم تحويل العائد إلى المؤسسات الخيرية التي يختارها العميل.

- سعر الفائدة: 10.5% يصرف العائد شهريًا.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لفتح الشهادة: 1000 جنيه.

- تسترد قيمة أصل الشهادة عند انتهاء مدتها.

- لا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.