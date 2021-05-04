8 موظفين حصلوا على 3 ملايين جنيه.. «جنايات القاهرة» تعاقب المرتشين

أسدلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم بعد 5 سنوات الستار عن قضية الرشوة المتهم فيها 8 متهمين، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات ورد مبلغ 3 ملايين جنيه ودفع غرامة مساوية وعزل من الوظيفة وذلك لقيامهم بطلب رشوة 3 ملايين جنيه مستغلين وظيفتهم.

طلب رشوة

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين، «عبدالبديع. أ. س»، «أحمد. ع. خ»، «غنيم. أ. غ»، «السيد. ج. ر»، «أشرف. ب. ح»، «حسن. ع. م»، «أسامة. ح. ع»، «محمد. ش. ع»، أنهم خلال الفترة من شهر يوليو 2015 وحتي أغسطس 2016 بدائرة قسم شرطة الجيزة، قاما المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، والثاني مدير منطقة تعمير الواحات البحرية بجهاز تعمير الوادي الجديد، طلبا وأخذا لنفسهما مبلغ لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من المتهمين من الثالث حتي الخامس بواسطة المتهم الثامن مبلغ 3 ملايين و 488 ألف جنيه، نسبة 1.6% من قيمة المستخلصات المستحقة لشركتهم البالغة 218 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

إنهاء صرف المستخلصات المستحقة

وأضاف أمر الإحالة أنهم أخذوا مبلغ 317 ألف جنيه مقابل إنهاء صرف المستخلصات المستحقة عن أعمال تنفيذ طريق الفرافرة ديروط المسندة لشركتهم، وبصفتهما موظفين طلبا وأخذا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن طلبا من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثامن مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وأخذوا مبلغ 100 ألف جنيه مقابل إنهاء صرف المستحقات المستحقة عن أعمال تنفيذ طريق الفرافرة ديروط المسندة لشركتهما.

التوسط في الرشوة

والمتهمون من الثالث وحتي الخامس، قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني بواسطة الثامن رشوة، والمتهمين السادس والسابع قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن قدما للمتهمين الأول والثاني بواسطة الثامن رشوة محل الأتهام، والمتهم الثامن توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن توسطا في جريمة الرشوة محل الاتهام.