«بأمر كورونا».. شواطئ رأس البر مغلقة للعام الثاني على التوالي

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ قرار استمرار غلق الشواطئ بمدينة رأس البر، خلال أعياد شم النسيم، وفقًا لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات، خلال تلك الفترة و منع انتشار فيروس كورونا، للعام الثاني على التوالي.

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وأكدت «عوض» أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، في إطار الخطة الوقائية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

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منع التجمعات

وأضافت محافظ دمياط أنه سيتم منع غير المقيمين بمدينة رأس البر من دخولها، تجنبا للتجمعات والزحام، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

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التعامل الحاسم

وفي سياق متصل شددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميداني على مدار اليوم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وغلق المتنزهات والحدائق وحظر أي فعاليات أو تجمعات، مؤكدة على التعامل الحاسم مع المخالفين لتلك الإجراءات.

في سياق متصل؛ تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عددًا من المواقع بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الإثنين، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية إلى منطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكل المناطق الخضراء.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على عدم دخول أي زائرين للحدائق والشواطئ العامة، للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة، خلال إجازة شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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