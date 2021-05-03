دمياط الجديدة تغمر الحدائق بالمياه لمنع تجمعات شم النسيم 2021

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عدداً من المواقع بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الاثنين، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية إلى منطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكافة المناطق الخضراء.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على عدم دخول أي زائرين للحدائق والشواطئ العامة، للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة، خلال إجازة شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وأكد رئيس جهاز المدينة استمرار غلق الحديقة المركزية، وكذا كافة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى في كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وغمرها بالمياه، حتى الانتهاء من احتفالات أعياد الربيع، منعاً لتجمعات المواطنين خلال شم النسيم.

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وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع تجمعات المواطنين، وتجنب التزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشد رئيس الجهاز كافة سكان المدينة بالتزام منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم.

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