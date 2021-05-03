فولفو XC40 تحصد جائزة أعلى مستويات الأمان من معهد التأمين والسلامة

تضع شركة سيارات فولفو معايير جديدة للصناعة؛ التي تعد صانع السيارات الوحيد الذي لديه تشكيلة كاملة، محققة أنظمة IIHS Top ،Safety ،Pick Plus.

وحازت إعادة شحن فولفو XC40 الكهربائية بالكامل على جائزة TOP SAFETY PICK PLUS (TSP +) من معهد التأمين الأمريكي للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).

وتعني إضافة هذه السيارة أن شركة سيارات فولفو هي العلامة التجارية الوحيدة التي تحقق معايير TSP عبر مجموعة منتجاتها بالكامل.

وتعد فولفو XC40 Recharge أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل تفوز بالجائزة ، وتضيف إلى الرقم القياسي المسجل الشهر الماضي لأكبر عدد من جوائز TSP التي حصل عليها أي صانع سيارات منذ أن بدأت جوائز TSP في عام 2013.

تمنح IIHS للمركبات التي توفر أعلى مستوى من الأمان، التي حصلت فولفو للسيارات على تسع جوائز TSP في فبراير، وخمسة في مارس والآن واحدة في أبريل، بإجمالي 15 جائزة لعام 2021.

التركيز الذي تركز عليه شركة سيارات فولفو على أنظمة السلامة بشكل قياسي، بما في ذلك التحذير من الاصطدام الأمامي والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، جنبًا إلى جنب مع الوقاية المتقدمة من اصطدام المشاة وراكبي الدراجات، يميز الشركة عن غيرها.

وتوفر كل سيارة فولفو، حماية مبتكرة في حالة وقوع حادث. وقال Anders Gustafsson، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Volvo Car USA، «نحن فخورون بأن IIHS قد أدركت هذا من خلال منح Top Safety Pick Plus لكل مركبة ننتجها اليوم، لم تحصل أي شركة أخرى على هذا التكريم عبر جميع خطوط السيارات».

وتتمثل رؤية الشركة في عدم قتل أي شخص أو إصابته بجروح خطيرة في سيارة فولفو جديدة، وتبتكر فولفو باستمرار ميزات أمان جديدة، مثل الحماية في الطرق الوعرة، ومجموعة جديدة من مستشعرات الأمان.