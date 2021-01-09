فولفو ترفع مبيعاتها في النصف الثاني 2020

أعلنت شركة سيارات فولفوعن أقوى أرقام مبيعات في النصف الثاني من تاريخ الشركة في عام 2020 ، حيث عزز الطلب المتزايد بسرعة على سياراتها الكهربائية تعافي الشركة من تأثير جائحة COVID-19.

وتصرفت الشركة بشكل حاسم للتخفيف من تأثير الوباء خلال النصف الأول من العام ، مما سمح لها باستئناف عملياتها بسرعة بعد توقف قصير والشروع في انتعاش قوي، مدعومًا بالطلب المتزايد بسرعة على مجموعة إعادة الشحن الخاصة بها، سيارات قابلة للشحن.

وفي الصين والولايات المتحدة، أكبر سوقين فرديين لها ، أبلغت الشركة عن زيادة المبيعات للعام بأكمله حيث تمكنت من إستعادة أكثر من انخفاض المبيعات المرتبط بالوباء في النصف الأول خلال النصف الثاني من العام.

وقال Lex Kerssemakers، رئيس العمليات التجارية العالمية: "كان لدينا النصف الثاني الرائع من العام بعد بداية صعبة، وإكتسبنا حصة سوقية في جميع مناطق مبيعاتنا الرئيسية، نهدف إلى البناء على هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2021 حيث نواصل طرح سيارات فولفو الكهربائية الجديدة وتوسيع نطاق أعمالنا عبر الإنترنت".

في حين إنخفضت المبيعات بنسبة 21% في النصف الأول، إستأنفت الشركة مسار نموها في السنوات الأخيرة في النصف الثاني من عام 2020، وسجلت نموًا قويًا شهريًا من يونيو فصاعدًا.

وإرتفعت المبيعات بنسبة 7.4٪ لتصل إلى 391،751 سيارة في النصف الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وعلى الصعيد العالمي باعت شركة سيارات فولفو 661713 سيارة في عام 2020 ، بانخفاض نسبته 6.2% مقارنة بعام 2019.

وعلى الرغم من عدم تأكيد الأرقام النهائية للعام بأكمله، إلا أن الشركة تفوقت على منافسيها واكتسبت حصة في السوق في جميع مناطق مبيعاتها الرئيسية خلال أول أحد عشر شهرًا من العام.

وإرتفعت المبيعات بنسبة 7.5% في الصين في عام 2020 ، لتصل إلى 166.617 سيارة مقارنة بعام 2019. وفي الولايات المتحدة ، باعت الشركة 110129 سيارة ، بزيادة 1.8% مقارنة بالعام السابق في كلا السوقين، وكان الطلب القوي على مجموعة سيارات الدفع الرباعي الحائزة على جوائز للشركة مسؤولة عن غالبية أحجام المبيعات.

في أوروبا، شهدت شركة سيارات فولفو طلبًا قويًا على سيارات إعادة الشحن في العديد من الأسواق الرئيسية، وأدى تباطؤ السوق بشكل عام ، والذي تم تثبيته بسبب القيود المرتبطة بالوباء ، إلى انخفاض المبيعات الإجمالية بنسبة 15.5% على مدار العام بأكمله.

كما أدى الوباء إلى تسريع تحرك الشركة نحو المبيعات عبر الإنترنت ، والتي ستستمر في أن تكون مجال تركيز في عام 2021. في عام 2020 ، ضاعفت شركة سيارات فولفو عدد الاشتراكات المباعة عبر الإنترنت بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019. استمرت معدلات الفتح عبر هذه القناة في الارتفاع ، مما يدعم زيادة حصة السوق.

تلتزم شركة Volvo Cars بأن تصبح شركة سيارات كهربائية متميزة ، وفي السنوات القادمة ، ستطلق الشركة العديد من السيارات الكهربائية بالكامل. بحلول عام 2025 ، تهدف إلى أن تتكون مبيعاتها العالمية من سيارات كهربائية بالكامل بنسبة 50%، مع بقية السيارات الهجينة. وهي حاليًا صانع السيارات الوحيد الذي يقدم متغيرًا هجينًا مدمجًا في كل طراز في محفظتها.