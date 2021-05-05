من الجاني؟.. تغيبت عن المنزل فوجدوها جثة هامدة في الترعة

قبل نحو 7 أعوام، وتحديدا في ليلة من ليالي شهر رمضان 2014، تلقى مركز شرطة الصف التابع لمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أب يفيد بتغيب ابنته التي تبلغ من العمر 8 سنوات، دون أن يتهم أحدًا بخطفها، لتتحرك قوات الأمن بناء على بلاغ الأب، في محاولة لكشف ملابسات اختفاء الطفلة، ومعرفة ما إذا كان خلف اختفائها شبهة جنائية أم ماذا.

الطفلة ظهرت «جثة هامدة» بعد 48 ساعة من البلاغ

بعد نحو 48 ساعة من بلاغ الأب، كانت المفاجأة، حيث ظهرت جثة الطفلة تطفو فوق مياه ترعة الأخصاص، في مكان مجاور لمنزلها، وذلك بعد أن تلقت قوات الأمن بلاغًا آخر يفيد بالعثور على جثة الفتاة، لتتحرك قوة من مركز شرطة الصف على الفور إلى مكان الجثة، وبعد المعاينة الأولية ظهرت الفتاة داخل جوال بكامل ملابسها، وبدا أنّ أحدًا وضعها في هذا الجوال وألقاها في مياه الترعة بغرض قتلها.

التحريات تشير إلى الجاني

كثّف رجال الأمن تحرياتهم بشأن الواقعة، في محاولة للكشف عن ملابساتها وتحديد هوية الجاني، وبدأ رجال المباحث عمل تحريات عن أسرة الطفلة والخلافات بينهم وبين غيرهم، ما قد يدفع أحدهم لقتل الطفلة، لتتوصل التحريات إلى أنّ ثمة خلافات شبه مستمرة بين أسرة الطفلة وبين زوجة خالها، لتبدأ دائرة الشك تحيط بها.

اعترافات وإحالة للنيابة العامة

ألقت قوات الأمن القبض على زوجة خال الطفلة، بعدما أشارت التحريات إلى الاشتباه فيها، وبعد تضييق الخناق عليها، انهارت واعترفت بجريمتها، وقالت إنّ خلافات بينها وبين أسرة الطفلة جعلتها تقدم على جريمتها بغرض الانتقام منهم، فاستدرجتها وقت صلاة التراويح إلى الترعة أثناء إلقاء القمامة، ووضعتها داخل جوال قبل أن تربطه وتلقي به في مياه الترعة وداخله الطفلة.

وبعد اعتراف المتهمة بجريمتها، تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.