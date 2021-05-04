استمرار ارتفاع الحرارة في آخر أيام رمضان.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

أكدت هيئة الارصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والتي من بينها آخر أيام من شهر رمضان الكريم، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والجيزة إلى 41 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى: العظمى 40 درجة والصغرى 23 والوجه البحرى: العظمى 32 درجة والصغرى 22 ، والسواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 درجة والصغرى 20 .

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 24 ، وجنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة الكبرى العظمى 41 درجة والصغرى 23 والوجه البحرى العظمى 28 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 35 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 24 ، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة الكبرى العظمى 39 درجة والصغرى 22 والوجه البحرى العظمى 29 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 35 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 24 ، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة الكبرى العظمى 39 درجة والصغرى 22 والوجه البحرى العظمى 40 درجة والصغرى 22 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 24 ، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 28.