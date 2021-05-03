درجات الحرارة غدا الثلاثاء 4-5-2021: تصل لـ43 ببعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات مصر، وذلك وفق بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 40 23

الإسكندرية 34 20

وادي النطرون 36 22

طنطا 40 21

شبين الكوم 40 23

دمنهور 37 21

بلطيم 32 20

مطروح 33 19

السلوم 34 20

سيوة 41 23

بورسعيد 30 20

دمياط 30 20

الزقازيق 40 22

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 40 21

السويس 40 22

العريش 33 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 18

نويبع 38 25

طابا 33 24

كاترين 31 17

الطور 35 25

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 39 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 40 23

بني سويف 41 23

المنيا 41 24

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

إدفو 43 27

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 25

أبورماد 37 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 24

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

وقال الخبراء في بيان صادر عن هيئة الأرصاد، إنّ الرياح تنشط بمناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.