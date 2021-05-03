أسعار «كحك العيد 2021» في محلات حلويات مطروح.. تبدأ من 35 جنيه

على مدار سنوات طويلة، يرتبط أهالي مطروح بتناول الكحك، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تقدم «الوطن» أسعار «كحك العيد 2021»، الذي يحرص معظم الأسر على شراؤها قبل العيد، خاصة أن الكحك والبسكويت والحلويات، من أبرز الأكلات لدى المصريين في هذه المناسبة، التي اعتادوا على أكلها، لإدخال السرور والبهجة، وفرحة العيد على الأسر والأهالي.

ويبحث المصريون في العشر الآواخر من رمضان، عن كحك العيد، ما بين شراء الكحك جاهز، خاصة سكان المدن في مختلف المحافظات ومنها مطروح، بينما يقوم غالبية سكان القري بتصنيعه في المنزل، خلال هذه الأيام، وتزداد حركة الشراء علي لكحك العيد في محلات الحلويات والمخابز الأفرنجي في مدن مطروح.

ارتفاع أسعار كحك العيد 2021 في محلات مطروح

ارتفعت أسعار كحك العيد 2021، عن الأعوام الماضية ارتفاعا محدود عن، حيث تختلف الأسعار ما بين محل وآخر ومخبز وسط المدينة وآخر في حي بمدينة مرسى مطروح، طبقا للخامات المستخدمة في التصنيع ومدى الجودة والمكونات.

قائمة أسعار كحك العيد 2021 بمحلات مطروح

تقدم «الوطن»، قائمة بمتوسط أسعار كحك العيد 2021 والبسكويت في محافظة مطروح، والتي تشمل أسعار الكحك والبسكويت للعام الحالي في محال الحلوى بمدن المحافظة، كما توضح أسعار الكحك والبسكويت في المخابز بالأحياء السكنية بمطروح، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

- سعر كحك العيد السادة يبدأ من 35 جنيه الكيلو وحتى 120 جنيه

- الكحك المحشي بالملبن أو العجوة يبدأ من 90 وحتى 120 جنية الكيلو

- الكحك المحشي العجمية بسعر 100 جنية الكيلو

- الكحك المحشي عين الجمل والبندق من 100 وحتى 180 جنيه الكيلو.

أسعار كحك العيد 2021.. البسكويت والبيتي فور والغريبة

تتراوح أسعار البسكويت والبيتي فور والغريبة في محلات الحلويات في مرسي مطروح، بين 70 وحتى 150 جنيها وإليكم قائمة أسعارها

- ويتراوح سعر البسكويت السادة ما بين 70 وحتى 80 جنيهاً، الكيلو.

- ويبلغ سعر البيتي فور في بعض المحلات من 75 وحتى 140 جنيهاً.

- سعر الغُريبة يبدأ من 75 إلى 150 جنيها حسب المكونات المستخدمة.

- سعر علب الكحك المشكل التي تضم الكحك بجميع أنواعه في محلات مرسي مطروح الكعك السادة وبالسكر والبسكويت والبيتي فور والغريبة وتشكيلة حلويات العيد تتراوح أسعارها من 200 وحتى 450 جنيهاً، حسب الوزن والطلبات الخاصة.