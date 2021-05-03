«الورث الملعون».. فيلم قصير لشباب كفر الشيخ عن أكل الحقوق: «الطمع وحش»

«الميراث»، هو أصل شرعي جعله الله حق أصيل للأبناء والورثة بعد وفاة الوالدين أو أحدهما، ولكن نجد الآن الإخوة يتناحرون مع بعضهم ويعادون أنفسهم بسبب الميراث، وربما يصل لأن يقتل الأخ أخيه بسببه أو الطمع في الورث، وأصبح من العادات السيئة التي نسمع عنها في مجتمعنا، ربما يكون سببها الأزواج أو عدم معرفة بالحقوق والواجبات، وهو ما دفع عدد من شباب مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ لإنتاج فيلم قصير عن هذه القضية التي باتت تؤرق المجتمع وتصل إلى المحاكم ويقف الإخوة أمام بعضهم بسبب الطمع في الميراث.

اعتادوا على محاربة العادات السيئة والتحدث في المشكلات الاجتماعية من واقع المجتمع في شكل كوميدي، من خلال إنتاج أفلام قصيرة توثق الظواهر المجتمعية المختلفة، وأكل أموال الناس بالباطل‏، وهضم حقوقهم‏، دفع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، إلى إنتاج فيلم روائي قصير، بعنوان «الورث الملعون»، للحديث عن أكل حقوق الميراث بين الإخوة وبعضهم البعض، في إطار هادف، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«يوتيوب».

تدور فكرة الفيلم القصير، الذي يقوم ببطولته كل من «مصطفى عنز، ومصطفى علوة، ومحمود إبراهيم، وعامر المتولي، وإسلام شريف، وأحمد سامح، وهو من تأليف محمود إبراهيم ومحمد عبد الرؤوف، وتصوير أحمد القطري»، حول أربعة أشقاء يترك لهم والدهم ميراثا كبيرا، ويُوصي نجله الأكبر بأن يُحافظ على هذه الثروة ويُوزعها على أشقائه بالتساوي بينهم عقب وفاته، وعدم التفرقة بينهما، ولكن الأخ الأكبر يطمع في الثروة عقب وفاة والده، ويأكل حقوق أشقائه، ما يُشعل حربًا من العدواة بين الأخ الأكبر وأشقائه الأصغر منه، خاصةً بعد أن يقوم الأخ الأكبر بالاهتمام بنجله وإنفاق الأموال عليه في ظل حرمان أشقائه من ميراثهم الشرعي، إلى أن ينتهي الفيلم بمقتل الشقيق الأكبر.

فكرة الفيلم القصير «الورث الملعون»، جاءت للحديث عن أكل حقوق الناس بالباطل، وخاصةً المشكلات التي تحدث بين الإخوة وبعضهم البعض بسبب الميراث، وفق حديث مصطفى عنز أحد الأبطال لـ «الوطن»، «في إخوات بيكونوا كويسين جدًا مع بعض وبعد ما والديهم بيموتوا بيبدأ يحصل مشكلات كتيرة بينهم بسبب الميراث، وبيكون بينهم قضايا ومحاكم وأحيانًا بتوصل لحد القتل زي ما رصدنا ده خلال الفيلم».

أكثر من 3 سنوات يقوم الشباب بإنتاج أفلام روائية قصيرة تحاكي الواقع، وفق محمود إبراهيم، أحد مُؤلفي العمل، «بقالنا أكتر من 3 سنين بنعمل أفلام لمحاربة العادات السيئة، ومستمرون في إنتاجها في سياق درامي، وتحكي الواقع، والفيلم ده كتبه صديقنا محمد عبد الرؤوف في 3 أيام».