شباب وفتيات كفر الشيخ يشاركون بمبادرة «العب رياضتك وزود مناعتك» 

شهدت مدينة كفر الشيخ مبادرة«7 الصبح» في مختلف الألعاب الرياضية، عن طريق تقنية «زووم» الإلكترونية، الجاري تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد اللواء نورالدين، محافظة كفر الشيخ، مشاركة مراكز الشباب في المبادرة بالرياضة الصباحية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، لافتًا إلى أنه تتم ممارسة جميع أنواع الرياضة داخل المراكز والملاعب، من منطلق «الرياضة أسلوب حياة».

وأضاف الدكتور عزت محروس أن المبادرة انطلقت من ملاعب مراكز الشباب على مستوى المحافظة في مختلف الألعاب، تحت شعار «رياضة 7 الصبح» من مصر «بلدنا الحلوة العب رياضتك وزود مناعتك»، مشيرًا إلى أنه ستتم ممارسة الألعاب الرياضية المتنوعة على الملاعب والصالات الرياضية بمراكز الشباب، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محروس أنه شارك بالمبادرة أبطال مركز شباب شنو، ومركز شباب قلين في تمام الساعة السابعة صباحًا عبر تقنية «زووم» وبثت مباشر على صفحة الربط الإلكتروني، موضحًا أن المبادرة بدأت منذ أسبوعين وشارك بها مركزا شباب دسوق وبرج البرلس، لتشجيع الشباب على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة.

يُذكر أن مراكز شباب كفر الشيخ شهدت عدة مسابقات ومبادرات خلال الفترة الماضية، منها سباق الدراجات للفتيات والشباب، الذي شارك فيه نحو 1000 شاب وفتاة، حيث انطلق من أمام مبنى المحافظة، ووصل إلى مدخل مدينة كفر الشيخ من ناحية طنطا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالرياضة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية خوفًا من انتشار كورونا.