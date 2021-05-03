تعرف على ضيف برنامج «خمس نجوم» قبل عرضه الليلة على MBC مصر

يترقب الجمهور، ضيف برنامج «خمس نجوم» قبل عرضه الليلة على MBC مصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً؛ إذ يأتي في أحدث حلقات برنامج المقالب الكوميدي الفنان حميد الشاعري، ويقع في حلقة مميزة وغير تقليدية، ويتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.

برنامج خمس نجوم

برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

ووقع العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، ضحايا لبرنامج «خمس نجوم»، وكان من بينهم المطربة اللبنانية هيفاء وهبي والمطرب التونسي صابر الرباعي وكذلك الفنان أحمد فهمي، شقيق مقدم البرنامج كريم فهمي، بالإضافة إلى الفنان بيومي فؤاد، ومحمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وأحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق.

سيرة ومسيرة

يذكر أنّ الفنان حميد الشاعري، مطرب وملحن وممثل وموزع مصري/ليبي، اسمه الحقيقي عبدالحميد علي أحمد الشاعري، ولد ﻷب ليبي وأم مصرية في مدينة بنغازي، انضم في بدايات حياته إلى فرقة اﻹذاعة الليبية، درس في معهد الطيران وواصل دراسته في بريطانيا، أصدر أول ألبوماته (عيونها) في عام 1983، وتوالت ألبوماته، من أبرزها (سنين، أكيد، حكاية، العالم قام، كواحل، عيني، غزالي)، كما لحن لعدد كبير من المطربين المصريين، منهم هشام عباس ومصطفى قمر ومنى عبدالغني وعلاء عبدالخالق، وشارك في بطولة فيلم (قشر البندق) في عام 1995.