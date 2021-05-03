«غضب وتسكير زجاج».. تفاصيل حلقة كندة علوش في مقلب «خمس نجوم»

وقعت الفنانة السورية كنده علوش، ضحية برنامج المقالب «خمس نجوم»، الذي يُعرض على شاشة « إم بي سي مصر»، حيث ظهر على الفنانة كنده علوش علامات الغضب عندما استضافتها صاحبة «إيجانس» معرض سيارات، والتي تعمدت مضايقتها واستفزازها، بعد توجيه كلامها لكندة بالقول: «الفنانة نور هي اللي قمر على حق»، لترد علوش: «نور قمر على حق وأنا قمر مش على حق؟».

وطلبت الفنانة السورية، أن تشرب نسكافية، «عايزة أشرب نسكافيه باللبن عشان الصداع، لأن بدأ يجيلي صداع»، لتطلب صاحبة المعرض من صاحب البوفيه عصير للفنانة، ما أزعج الفنانة كنده علوش التي رمقتها بنظرات غضب، لينتهى المقلب بأن اعتدت الفنانة علوش، على «نفين» التي تجسد دور صاحبة هذا المعرض.

بينما أقنع الفنان محمد الشرنوبي كندة بتجربة السيارة، وعندما بدأت فى القيادة انطلقت السيارة بشكل سريع، ما أدي إلى تحطم زجاج الموقع الذي كانت تتواجد فيه الفنانة، ما أصابها بالذعر، كما تشاجرت مع سيدة طالبتها بدفع تكاليف السيارة التي تضررت بسبب قيادتها لها، وانتهى الموقف بإدراك الفنانة أن الأمر مجرد «مقلب».

وكان الفنان محمد الشرنوبي والنجمة غادة عادل اصطحبا كندا علوش لمشاهدة السيارة التي ترغب فى شرائها وبعدها أصرا علي أن تقوم الفنانة بتجربة السيارة وتم كسر زجاج معرض السيارات «بعد أن قام العاملين في البرنامج بقطع خرطوم الفرامل لاتمام الملقب»، حيث قالت كندة أنها تقوم بقيادة السيارة إنها لا تريد التجربة وأنها استمتعت بجولتها داخل المعرض إلا أن الشرنوبي أصر على «تجريبها للسيارة» ليحدث التصادم الذى أربك الجميع.

يشار إلى أن برنامج خمس نجوم يجمع لأول مرة النجوم: غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي»؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي بأماكن مختلفة، ما يولد المواقف المضحكة، بينما ينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.