جثة متحللة.. سائق وربة منزل وراء مقتل مدير شركة رأس غارب بالبحر الأحمر

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل العثور على جثة متحللة لمدير شركة براس غارب، حيث تبين ارتكاب سائق يعمل لديه وربة منزل، الجريمة لسرقته.

التحريات

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لقسم عتاقة بالبحر الأحمر، بالعثور على جثة 66 سنة، مدير بشركه برأس غارب مقيم بدائرة قسم رأس غارب بالبحر الأحمر، في حالة تحلل بالمنطقة الجبلية.

قتل وهروب

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن السويس إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من سائق 36 سنة مقيم بدائرة قسم رأس غارب بأمن البحر الأحم ربة منزل 33 سنة، ومقيمة بذات العنوان، وأقامت رفقة المتهم الأول وتربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه لسابقة عمل الأول سائق على سيارة نقل خاصة بالمجني عليه وقيام الأخير ببيعها والإحتفاظ بثمنها 170 ألف جنيه طرف الثانية لحين شراء سيارة جديدة ونظراً لإحتياجهما للمال عقدا العزم على التخلص من المجني عليه والإستيلاء على المبلع المالي وهروبهما إلي قرية دندرة دائرة مركز قنا «أصل موطن الأول».

اعترافات المتهمين

بإستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تمكنت الشرطة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا، وأضافا أنه صباح يوم 26 أبريل الماضي، توجها رفقة المجني عليه إلي مدينة القاهرة للتردد على معارض السيارات مستقلين سيارة نقل قيادة الأول، وحال سيرهما بالطريق وبمكان الواقعة قام الأول بالتعدي عليه بقطعة حديدية "ماسورة " علي رأسه فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقاما بسرقة هاتفه المحمول، ومبلع مالي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة الواقعة، كما جددت المحكمة المختصة حبسهما على ذمة التحقيقات.