القوى العاملة توضح إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة

كشفت وزارة القوى العاملة، عن أهم الإجراءات الواجب اتباعها من المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص مزاولة مهنة من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، في إطار دورها للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة، طبقاً للدستور واللوائح المعمول بها وفق «قانون العمل»، والمعايير التي وضعتها ونظمتها قوانين ومبادئ منظمة العمل الدولية.

وتستعرض «الوطن» خطوات استخراج تراخيص مزاولة المهنة بنحو:

- التقدم بطلب رسمي لمديرية القوى العمل التابع لها، طبقاً لبطاقة الرقم القومي، للحصول على رخصة مزاولة المهنة، وتسليم صورة بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية، وصورة للمؤهل الدراسي، أو شهادة محو أمية، وإذا لم يكن المواطن حاصل على أي شهادات فسيتم عقد اختبار قراءة وكتابة له، يحصل بموجبه على شهادة حال اجتاز الاختبار.

- تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، «يجب أن يكون لديه الأصل للاطلاع عليه».

- سداد 40 جنيها بحوالة بريدية لاستخراج شهادة قياس المهارة، ويعفى من جميع الرسوم أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

- إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الاستخراج، مع تسليم صورة شهادة التأهيل المهني لـ«متحدي الإعاقة».

- إجراء حوالة بريدية بمبلغ 30 جنيها قيمة الرسوم المستحقة باسم مدير مديرية القوى العاملة التابع لها.

- تسليم شهادة من النقابة العمالية المعنية تفيد عضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، «الإجراء غير ملزم، ولكنه إجراء احترازي لحماية الأشخاص وتعريفهم بحقوقهم».

- ترشيح الأشخاص بناء على بيانات الشهادة للشركات، وعلى المتقدم استخراج شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، وتسليمها لمديرية القوى العاملة.

- تسليم صور شهادة التأهيل المهني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لنسبة الـ5%، حيث يتوجه طالب الترخيص لمنطقة التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والخضوع لكشف طبي يستخرج بناء عليه شهادة التأهيل، مدون فيها نوع الإعاقة ونسبتها.