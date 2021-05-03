أحمد سعد يهنئ رمضان بعد زواجه من طليقته سمية الخشاب: موسى فرحنا

كشف الفنان محمد رمضان، عن أحداث مسلسل موسى الحلقة 21، التي من المنتظر أن تعرض الليلة، حيث يتزوج «موسى» من «حلاوتهم»، وذلك بعد حصوله على موافقة من شقيقها.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور الخاصة بحفل الزفاف، حيث يُحيي الحفل الفنان أحمد سعد، مُعلقًا عليها بقوله: «الليلة فرحة موسى.. مستني رأيكم في الحلقة 21 من ملحمة موسى».

ومن جانبه، نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من كواليس حفل الزفاف، مُعلقًا عليه بقوله: «فرح موسى فرحنا كلنا.. مبروك عليك يا حبيب قلبي».

وأثار ظهور أحمد سعد، في مسلسل «موسى»، جدلًا واسعًا، كونه طليقًا للفنانة سمية الخشاب، الذي انفصلت عنه بعد وقوع مشاكل بينهما لوقتٍ طويل ووصلت إلى حد الاعتداء بالضرب.

وكان الفنان أحمد سعد، قد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب في شهر أبريل لعام 2019، بعد وقوع عدد من المشاكل، إذ اتهمته الأخيرة بأنه كان دائم الاعتداء عليها ما أصابها بالطحال.

يذكر أنّ مسلسل موسى، تدور أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حيق يسلط المسلسل الضوء على حياة شاب صعيدي يدعى موسى، والذي أخذ على عاتقه محاربة الإنجليز في قريته، كما أنه كبير إخوته ومسؤول عنهم وعن والدته.

وتسرد الأحداث هروبه إلى الجبل للبعد عن بطش الإنجليز الذين كانوا يبحثون عنه للقبض عليه، حتى هاجم الفيضان قريته وتسبب في موت حبيبته، وبعدها يتوجه إلى القاهرة للعمل في التجارة ويلتقى بحلاوتهم وتنشأ بينهم قصة حب.