مفتي الجمهورية: حب آل بيت رسول الله جزء من الإيمان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو النور الأتم الذي حاز كل الكمال، وهو ما كتبه القاضي عياض في كتابه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى)، وأثبت فيه أن النبي محمد، كان صاحب كرم وجود وعطاء، ولا يقترب منه في ذلك إنسان آخر لأنه كان نموذجا متفردا، مؤكدا أن الأشخاص المنتسبون لبيت النبي، لديهم انتساب بالشرع وانتساب للبيت، لذا فإن لهم صفات لا تتواجد في غيرهم.

حب آل بيت رسول الله جزء من الإيمان

وأضاف «علام» خلال استضافته في برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن حب آل بيت رسول الله، هو جزء من الإيمان، لذا فالمصريين لديهم شغف تجاه أهل بيت رسول الله، ولكن من خلال عقل وفكر أهل السنة، مبينا أن زيارة آل البيت في قبورهم هي مودة تدخل البهجة على قلوب المصريين الذين يحرصون على زيارة الإمام الحسين والسيدة زينيب والسيدة نفيسة، لافتا إلى أن بعض الأشخاص قد يزرون ولكن لا يشعرون براحة وهذا أمر يختلف من شخص إلى آخر.

النبي أراد القضاء على العصبية بنسب سلمان الفارسي إلى آل البيت

وذكر مفتى الجمهورية، أن الصحابي سلمان الفارسي، كان يجلس وسط مجموعة من الصحابة الذين كانوا يتفاخرون بأنسابهم، فقال النبي محمد، إن سلمان من آل البيت، حتى يقضي النبي على العصبية.