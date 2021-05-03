يتساءل الجمهور عن ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم، وذلك بعد ما حققت الحلقات السابقة من البرنامج نسب مشاهدات عالية، بسبب الأسئلة الجريئة التي تسألها المخرجة إيناس الدغيدي لضيوفها خلال الحلقات.

تعرف على ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم

ويستكمل اليوم، الفنان إيهاب الجزء الثاني من البرنامج، بعد أن حل في حلقة أمس ضيفا على «شيخ الحارة والجريئة» لإيناس الدغيدي، التي كشف خلالها عددا من الأسرار والأزمات وتطرق إلى مناطق شائكة في حياته الفنية والشخصية، ويستكمل اليوم الحوار الذي بدأه أمس على شاشة «القاهرة والناس».

ويحل إيهاب توفيق على برنامج «شيخ الحارة والجريئة» لإيناس الدغيدي، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس» بعد آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة الـ 6:30 مساء، ويعاد البرنامج في تمام الـ 12 منتصف الليل.

وتذاع في الموسم الرمضاني النسخة الخامسة من البرنامج، الذي تقوم فكرته على استضافة أحد النجوم سواء في المجال الفني أو الرياضي أو الإعلامي، وتوجيه أسئلة ساخنة لضيف البرنامج تكشف عن كثير من الخبايا والأسرار، وتستعين مقدمة البرنامج بـ«شيخ الحارة» خلف الشاشة الذي يكشف أسئلة غير معروفة.

واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال البرنامج عددا كبيرا من النجوم خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، الذي يعرض حاليا في شهر رمضان 2021، على قناة «القاهرة والناس» أبرزهم، صالح جمعة، لاعب الأهلي، والفنان سعد الصغير، وصافيناز، والإعلامية مي حلمي، والفنانة إلهام شاهين، ونجوى فؤاد، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، ونجلاء بدر، ورانيا يوسف، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، والإعلامية ريهام سعيد، ومجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، والفنان رامي صبري.