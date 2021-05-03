المفتي: توجد 5 أيام في السنة محرم فيها الصيام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الله شرع للمسلمين صيام 6 أيام من شهر شوال كشكل من أشكال صيام التطوع، كما ورد عن النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، مؤكدا أنه يحرم الصوم خلال أول يوم في عيد الفطر، وكذلك يحرم أن يصوم الشخص أيام التشريق في الشهر العربي، ويمكن أن يصوم الشخص أيام الإثنين والخميس كما كان يفعل النبي محمد في حياته، مؤكدا أن هذا الصيام يقرب إلى الله لأنه صيام تطوع، لافتا إلى أن هناك 5 أيام في سنة محرم فيها الصوم وهي أول يوم في عيد الفطر وكذلك أول يوم في عيد الأضحى و3 أيام التشريق عقب عيد الأضحى.

وأضاف «علام» خلال استضافته، في برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن صيام النصف من شعبان وصيام عاشوراء يعتبر ضمن صيام التطوع، مؤكدا أن هناك استحبابا من جانب المالكية لصيام يومين معا بدل أن يصوم المسلم يوم واحد على سبيل التطوع.

وأوضح مفتى الجمهورية أنه يمكن صيام يوم الجمعة، ولكن يستحب أن يصوم معه السبت أو الخميس بجانبه، لافتا إلى النبي محمد قال أن الصائم المتطوع أمير نفسه بمعنى أنه يستطيع أن يفطر ويعوض اليوم بيوم آخر، مشيرا إلى أنه لا يجب الإفطار إلا بمبرر، ذاكر أن الجملة المتطوع أمير نفسه جاءت عندما فطر شخص صائما لأنه حضر إليه ضيوف في بيته.

وأشار إلى أن أي صيام يحتاج إلى تبييت النية من الليل، وهذه النية مكانها القلب، مؤكدا أن بعض الحالات في التطوع يصوم الشخص من الصبح عند استيقاظه من النوم وهذا أيضا يجوز، لأن النبي في أحد المرات سال أحد أهل بيته هل عندكم طعام فقالوا: لا. فقال حينها إني صائم.

ونهى المفتي عن صيام طوال الدهر كما ورد عن النبي محمد، لأن هناك أيام يصعب فيها الصوم وهي 3 أيام التشريق وأول يوم عيد الفطر وكذلك أول يوم من عيد الأضحى، مؤكدا أن أفضل أنواع الصيام بحسب النبي هي صوم النبي داود الذي كان يصوم يوم ويفطر يوم، لافتا إلى أن أكثر شهر صام فيه النبي هو شهر شعبان.