خبراء: كورونا كبدت «مراكز التدريب» خسائر بـ75% وفقدان وظائف لـ60%

أكد خبراء فى مجال المؤسسات المعنية بالتدريب، تكبد شركات ومعاهد التدريب خسائر ضخمة بسبب جائحة كورونا، مع فقدان الكثير من العاملين فى ذلك المجال لوظائفهم.

وأشار الخبراء فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى تكبد هذه الشركات خسائر مادية من الأرباح السنوية بنحو 75% تقريبا بسبب عدم تمكنها من إجراء الكورسات التدريبية في أماكن الشركات وتحويلها إلى «أون لاين»، بينما فقد نحو 60% من الموظفين في هذه الشركات والمراكز وظائفهم بسبب الجائحة.

استشاري التدريب، هشام عامر، يوضح أن هذا القطاع تأثر بشكل كبير بسبب كورونا، ومع دخول فترة الحظر فى العام الماضى تكبدت الشركات والمراكز خسائر كبيرة تقدر بنحو 75%.

وأضاف أنه تحويل مسار وفكرة التدريب من الحضور إلى الـ«أون لاين» لم تأخذ حقها حتى الآن كون أن المتدرب يريد دائما الحضور للاستفادة من الكورسات فالأون لاين يقل خلاله تركيز المتدرب واهتمامه ومتابعته للعملية التدريبية.

وذكر عامر أن الأزمة أثرت وبقوة على قطاع التدريب وافقدت قوة كبيرة من الوظائف تقدر بنحو 60 % من كل مؤسسة وشركة بسبب الضغوط المحاطة بهم وتداعيات الجائحة وأغلب الموظفين الذين فقدوا وظائفهم البعض منهم يعمل بمجالات أخرى حاليا بينما ينتظر آخرين ما ستحمله الأيام المقبلة من تداعيات.

من جانبه قال إيهاب محمد، متخصص ومساعد في شركات التدريب إن مراكز التدريب تأثرت بشكل كبير من كورونا حيث أن الكثير من هذه الشركات أغلقت أبوابها مع بداية الربع الأول من العام، بسبب استمرار الجائحة، لافتا إلى فكرة التدريب «أون لاين» لا تصلح لتحسين مهارات التدريب واستمرار هذه الشركات في السوق.

وأوضح أن فكرة التدريب تعتمد فى الساس على الجانب الفني والتطبيقي وورش العمل الأمر الذى يصعب تطبيقه عبر الـ«أون لاين».