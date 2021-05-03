أسامة الأزهري: عمر بن الخطاب سمح لمصري بضرب نجل عمرو بن العاص قصاصا

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن عمر بن الخطاب، كان يحاسب المرؤوسين عنده، ويجري الإجراءات التفقدية التي يرى فيها سيرهم في العمل، ومدى دقة انضباطهم في العمل، وهو ما ظهر في قصة شهيرة لرجل جاءه من مصر، فلما وافاه قال يا أمير المؤمنين عائذ بك –أي أستغيث بك-، فرد عليه قائلا: عُذت بمعاذ –تحت أمرك-.

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «رجال حول الرسول» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرجل أخبره أنه سابق ابنا لعمرو بن العاص –والي مصر وقتها- فسبقه لكنه ضربه، وقال له «أتسبق ابن الأكرمين؟!».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «عندما عُرضت المشكلة على عمر أدرك فداحة الأزمة، فكأن ابن عمر بن العاص داس على سلك كهرباء عاري لأنه أهان كرامة مصري، فكتب إلى عمرو بن العاص بأن يقدم إليه مع نجله، ولكي تصل هذه الرسالة إلى مصر كانت في حاجة إلى أسبوعين على أقل تقدير، وعندما تصل الرسالة إلى عمرو بن العاص ويأتي إلى مصر فإن هذا الأمر سيستغرق شهر، وطيلة هذه المدة نزل الشاكي في الضيافة العمرية معززا ومكرما، وأنا واثق من أن سيدنا عمر ظل شهرا كاملا كأنه يطبطب على كرامته ويجبر بخاطره».

وأردف الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «وعندما جاء عمرو بن العاص ونجله تعرف عليه الرجل، وأعطاه عمر صوط الكرباج وضرب منه أن يضربه كما ضربه، فاستوفى الرجل حقه وضربه، ولم تم هذا، طلب منه سيدنا عمر أن يضرب أباه عمرو بن العاص، لأن ابنه ضربه مستندا إلى سلطان أبيه ثم واجه عمرو بن العاص بكلمة خالدة من أعظم ما روي به عن لسان عمر، وهي متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».

وأشار أسامة الأزهري، إلى أن هذا المشهد يكشف الطابع الذي لا يقبل كلمة لا تخدش من كلمة ومكانة وكرامة الإنسان المصري، لأنه أصيل ومتوارث ومقدر عند سيدنا عمر، إذ لم يسمح لأحد قط أن ينتهك او يتجاوز هذا المعنى، وكأنه يرى أن أشرف الطباع في البلاد التي يحكمها ويعززها وينميها ويبقيها وأن هذا من معين الدين وميراث النبوة ان يبقى في مصر هذا الشعور بالعزة والكرامة.