للراغبين في الأرباح.. هذه توقعات الخبراء لأداء البورصة غدا

تعود بورصة مصر للتداول مرة أخرى بداية من غد الثلاثاء، وذلك بعد تعليق التداولات بسبب العطلات الرسمية المقررة من الحكومة، التي تنتهي اليوم، ومع بداية جلسة غدا الثلاثاء تشير التوقعات إلى عدم استقرار السوق وضعف التداولات.

الألفي: ضعف بالتداولات

ويرى عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم، أنه في الوقت الحالي يوجد محركان فقط للسوق المصري، الأول: هو نتائج مراجعة مؤشر MSI وترقب هل سيتم إضافة أسهم مصرية إلى المؤشر أم لا؟ أما المحرك الثاني فهو نتائج أعمال الربع الأول 2021، حيث من المفترض أننا بموسم نتائج الأعمال وينتظر السوق إفصاح باقي الشركات عن نتائج المالية.

وتابع الألفي، أنه من المتوقع أن نشهد ضعفا في التداولات خلال الفترة المقبلة وبعد انقضاء العطلات الرسمية، حيث يتحرك السوق بحذر في شهر رمضان والصيف.

رمسيس: استقرار المؤشر الثلاثيني

من جانبها، تقول حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، «مازلنا في شهر رمضان وعلى الرغم من أننا في مستهل شهر جديد إلا أننا ننتظر إجازة أخرى وهي إجازة عيد الفطر المبارك».

وأشارت رمسيس، إلى أنه ما زالت المؤسسات تضخ سيولة ضعيفة لا تستطيع أن تخرج المؤشر الرئيسي خارج نطاقة العرضي، ويقع دعم المؤشر عند 10500 نقطة بينما المقاومة عند 10900 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشر EGX70 فيتحرك بشكل إيجابي، لافتة إلى أنه لولا مشكلة التعامل بالهامش لكان المؤشر قد وصل إلى مستوى 3000 نقطة بسهولة، بسبب تدني أسعار الأسهم وبالفعل تخطى المؤشر خلال الأسبوع الماضي 2080، لكنه عاد إلى 2050 بسبب إغلاق مراكز الهامش والمديونية، مع توقعات بالارتفاع بداية من جلسة غداً الثلاثاء أول جلسات الأسبوع بعد العطلات الرسمية، وأن يعاود الارتفاع وتعود مستويات التداول قرابة المليار جنيه.

وتتوقع رمسيس أن يظل مؤشر EGX30 عند نفس مستوياته، أما في حالة قررت المؤسسات المحلية تكوين مراكز شرائية في الأسهم القيادية التي لم يتحرك فيها تحركات إيجابية إلا أسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

الشهيدي: هدوء نسبي حتى العيد

ويرى معتصم الشهيدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصري سيغلب عليه الهدوء ولن يكون هناك حركة تداولات عنيفة بعد انقضاء العطلات الرسمية، لافتا إلى أن هذا الأسبوع سيشهد ثلاث جلسات تداول فقط ثم تأتي بعد ذلك عطلة عيد الفطر.

وتابع الشهيدي، مع هذه العطلات تكون التحركات ضعيفة ويتحرك السوق بشكل عرضي أكثر، فضلا عن أنه ليس هناك أي قرارات سياسية متوقعة خلال الأيام القلية المقبلة وبالتالي لن يكون هناك عوامل خارجية تؤثر في حركة السوق.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في شهر أبريل، بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 10475 نقطة مقارنة مع 10568 نقطة بنهاية مارس الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأسبوع الماضي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتى يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021، على أن يعود استئناف العمل بالبنوك والبورصة يوم الثلاثاء 4 مايو 2021.