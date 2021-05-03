الاشتراك في تأمين الشيخوخة لمدة 10 سنوات.. 6 حالات لاستحقاق المعاش

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المعاش حق أصيل لصاحبه، يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

حالات استحقاق المعاش

وترصد «الوطن»، حالات استحقاق المعاش وفق نص المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والتى نصت على استحقاق المعاش في الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لا تقل عن 10 سنوات، فعليه 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 15 سنة فعلية أى 180 شهرا فعلية.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبـت عـدم وجـود عمل آخر لـه لـدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحـدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحـوال بالنسبة للعمد والمرشدين والمشايخ والأدباء والفنانين، ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية ، العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية ، والعاملين لحساب أنفسهم.

4 - العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5 - العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكـون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلـوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن ( 50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

- تقديم طلب الصرف.

- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.