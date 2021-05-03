مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21: كرارة يهدد مي عمر بسبب زواجها من السقا

كان الجمهور على موعد اليوم مع أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 لأحمد السقا وامير كرارة على شاشة قناة أون إي.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21

وشملت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 كثير من المفاجآت والصراعات بين بطلي العمل عساف الغريب، الذي يجسد دوره الفنان احمد السقا، وغفران الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

فبدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 بمشهد ذهاب غفران لجليلة التي تجسد دورها مي عمر ليطلب منها ألا تتزوج عساف الغريب لكي توقف الصراعات والدم، ولكن إذا تزوجته فسيكون هناك بحر من الدم وسيطال إخوتها، وهو التهديد الذي رفضته جليلة للغاية وأخبرته بأنها لا تُهدد.

وحاول غفران أن يضايقها فقال لها بأنه تزوجها ليضايق عساف وهو الأمر الذي حاولت الرد عليه ومضايقته أيضا فقالت له أنها تزوجته غصب ولم تكن تحبه.

وبعدها ذهبت جليلة إلى عساف لتخبره بتهديد غفران لها، وطلبت منه أن يتزوجا فور انقضاء العدة، كما اعترفت جليلة لعساف بأنها أحبت غفران عندما كانت زوجته ولكن خروجه غير كل شيء وهو الأمر الذي صدم عساف للغاية لأنه كان يظن بأنها قد عاشت معه 20 سنه رغما عنها.

مسلسل نسل الأغراب

ومسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ونجلاء بدر وفردوس عبد الحميد وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة أون إي في تمام الساعة 8 مساء.