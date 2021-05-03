المدرسة المصرية الدولية تعلن فتح باب التحويل غدا

كشفت المدرسة المصرية الدولية، عن فتح باب التحويلات إلى المدرسة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي، اعتبارا من 4/5/2021 وحتى 15/6/2021، مؤكدة أن جميع الطلبات المقدمة إلى المدرسة في قوائم الانتظار لحين توافر أماكن داخل المدرسة.

وأضافت المدرسة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن هناك مجموعة من الشروط يجب الالتزام بها، وتتمثل في أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وتقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط، مؤكدة أنه لا تقبل التحويلات من مدارس أزهرية.

وشددت على ضرورة حصول الطالب على نسبة 95% في منتصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، واجتيازه للاختبار الذي يتم عقده، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة، لافته إلى أن التقديم يتم من خلال كتابة الاستمارة المعدة لذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة، مؤكدة أن الدخول على الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل.

وأوضحت أنه يجب على الطالب، التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر، ورفع المستندات المطلوبة على موقع المدرسة مع الاستمارة، وإثبات قيد فقط للصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الإبتدائي معتمد بختم النسر، بالإضافة إلى بيان درجات الترم الأول من العام الدراسي 2020/2021 معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر من الصف الرابع الخامس الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

لا توجد تحويلات للصف الثاني رياض أطفال لعدم توافر أماكن

وتابعت، أنه يجب على الطالب إعداد إثبات قيد من المدرسة معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر، وصورة شخصية له، مشددة على ضرورة الإلتزام بالموعد المحدد للتحويل، وسيتم إستلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من على الموقع في يوم 16و17و20 و21 و22 و23 من شهر يونيو2021، لافته إلى أنه لا توجد تحويلات للصف الثاني رياض أطفال لعدم توافر أماكن.