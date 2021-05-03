«المدارس المصرية اليابانية»: إعلان المقبولين من المعلمين والطلاب قريبا

كشف الدكتور مالك رفاعي، مدير المدارس المصرية اليابانية، أنه يُجرى حالياً رصد ومراجعة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس اليابانية، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وأعداد الطلاب المقبولة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «رفاعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة المدارس تكثف جهودها حالياً لرصد ومراجعة أسماء المعلمين المتقدمين للعمل بها، مشيراً إلى التواصل مع عدد من المعلمين والطلاب الذين تم اختيارهم بشكل مبدئي وفق الشروط والأحكام التي سبق الإعلان عنها.

«رفاعي»: إدارة المدارس اليابانية تنتهي الكشوفات النهائية للمقبولين قريبًا

وتابع مدير المدارس المصرية اليابانية، أن نظام القبول بالمدارس لا يختلف عن الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن العام الدراسي الحالي 2020 /2021، انتهاء يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن إدارة المدارس اليابانية تعمل على قدم وساق للانتهاء من إعداد الملفات والكشوفات النهائية للمقبولين من الطلاب والمعلمين.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن المدارس المصرية اليابانية تقدم تعليماً مختلفاً، موضحة أنها تهتم بأنشة التوكاتسو التي تنمي مهارات الطفل، وتزيد من قدرته المعرفة.

«شوقي»: عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً في المدارس

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على توفير تعليم متميز لجميع الطلاب يمكنهم من المنافسة محلياً وعالمياً، مؤكداً أنه جاري تحديث جميع المقررات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

ولفت «شوقي» في تصريحات له، إلى أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري إلكترونياً في المدارس، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة قريباً، موضحة أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية لطلاب في شهر مايو الحالي للتدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية والكشف عن مجى جاهزية المدارس من النواحي التكنولوجية.

وكثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات من استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية.