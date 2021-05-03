عاجل.. وفاة الفنان ماهر العطار عن عمر 83 عاما

توفى منذ قليل، المطرب الكبير ماهر العطار، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وأعلن فهد العطار نجل شقيق المطرب الكبير خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيس بوك، وكتب: «انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين.. برجاء الدعاء»

يذكر أن ماهر العطار، كان نقل لأحد مستشفيات القاهرة منذ عدة أيام، بسبب مشكلات صحية في الرئة.