تكريم المطرب ماهر العطار بمهرجان الموسيقى وابنه يتسلم الجائزة

كرم القائمون على مهرجان الموسيقية العربية، منذ قليل، المطرب ماهر العطار خلال حفل افتتاح المهرجان في دروته الـ29، وتسلم التكريم نيابة عنه، نجله الفنان أحمد العطار.

كما حضرت منذ قليل، الفنانة منى عبدالغني والفنانة حنان، لتكريمهما عن فرقة الأصدقاء، واعتذر الفنان علاء عبدالخالق عن الحضور، كما تم تكريم الموسيقار يحيى مهدي، خلال حفل الافتتاح المقام حاليا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتبدأ اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

ويبدأ حفل الافتتاح، بإلقاء كلمة لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة، تعلن خلالها انطلاق الفعاليات، وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي، وهم: الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيق يوعازف الوتريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري، الذي يقام معرضا لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

يذكر أنه وصل منذ قليل كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار حلمي بكر إلى دار الأوبرا المصرية لحضور حفل افتتاح الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام على مسرح النافورة، وسيتم تكريمهما خلال حفل الإفتتاح ضمن عدد من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر.