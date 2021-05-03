إيهاب توفيق يروي قصة المعجب الذي دخل عليه غرفة النوم

قال الفنان إيهاب توفيق، إنه فوجئ بدخول أحد المعجبين به، غرفة النوم الخاصة به أثناء انتظار حضور الملحن حمدي صديق، الذي كان سيحضر ألحانا معه، مبينا أنه أبلغ الأمن الخاص بالمكان، الذي يعيش فيه، بأن الملحن صديق، سيحضر بعد ساعات قليلة لذا يجب تسهيل دخوله.

وأضاف «توفيق» خلال استضافته في برنامج «شيخ الحارة والجرئية» المذاع على فضائية «القاهرة والناس» وتقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، أنه دخل ليستحم وخرج، وأثناء ارتداء ملابسه فوجئ بدخول شخص مجهول عليه في غرفة النوم، مما جعله يطلب الأمن الذي أوضح أنه لا يعرف شخصية الملحن حمدي صديق، لذا قم بتسهيل دخول هذا الشخص ظنا منه أنه الملحن الراحل حمدي صديق.

وأشار الفنان إيهاب توفيق إلى أن الشخص المجهول كان شخصا يريد توصيل كتاباته الغنائية إليه، وأخذت كتاباته واعتذرت له، مبينا له أننا كنا ننتظر شخص آخر وهو حل محله.

وتحدث توفيق في هذه الحلقة مع الإعلامية إيناس الدغيدي، عن ذكرياته وأزمته السابقة مع الفنانة شيرين، وكذلك الخلاف بينه وبين ملحن أغنية «شوفتك اتلخبط» التي رفض أن يتنازل عنها وباعها للفنان راغب علامة في أمر تكرر من قبل في حياة الملحن الراحل حسن أبو السعود منذ سنوات عديدة.