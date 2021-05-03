إيهاب توفيق: «تليفوناتي اتسرقت في فرح بنت فيفي عبده».. فيديو

كشف المطرب إيهاب توفيق، أنه تعرض للسرقة خلال حضوره حفل زفاف نجلة الفنانة والراقصة الإستعراضية فيفي عبده، موضحا أنه بمجرد دخوله القاعة التي احتضنت حفل الزفاف، وضع هاتفيه المحمولين على أحدى «طرابيزات» حفل الزفاف، وبدأ يتبادل القبلات والأحضان مع معازيم الحفل، ليكتشف أن الهاتفين غير متواجدين في المكان الذي وضعهما به.

وأوضح «توفيق»، خلال لقائه مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، أنه ظن حينها أن هناك أحد يحاول المزاح معه بهذه الحركة، ولم يظن أنه تعرض للسرقة على الإطلاق، حتى انتبهت فيفي عبده لما حدث، فوفجئت بها تترك الفرح ومعازيمها وتبحث معه عن الهاتفين.

وأشار المطرب، إلى أنه أكتشف بعد ذلك، أن قبل دخول قاعة حفل الزفاف، كان سبقه المطرب محمد منير، الذي فعل هو الأخر نفس الأمر، وترك هواتفه على نفس الطربيزة ليسلم على المطرب رامي صبري، وبعدها ذهب للغناء، عاد فأخذ هواتفه بالإضافة إلى هاتفيه دون أن ينتبه لذلك.

وأردف أن «منير» بمجرد معرفته أن هذين الهاتفين لا يخصانه، ووجد صورته على الهاتفين أرسلهما مع مدير أعماله، بعد حوالي نصف ساعة لم تكن جيدة بالنسبة له، لأنه ظن أن الهاتفين سرقا، وفقد كل بيانات وأرقام العمل، التي يحتفظ عليهما.