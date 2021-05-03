4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب بنهاية معاملات اليوم في البورصة

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الاثنين، الموافق 3 مايو، أول أيام عمل الأسبوع للبورصات العالمية وأسواق المال، وتراوح مقدار الزيادة ما بين 3 إلى 4 جنيهات في الجرام.

وجاء الارتفاع الأكبر في سعر جرام عيار 24، ليصبح 891 جنيهًا، مقابل 887 جنيهًا في بداية المعاملات اليوم، بمقدار 4 جنيهات، بينما الأقل ارتفاعًا كان عيار 18، من 665 جنيهًا إلى 668 جنيهًا، بمقدار 3 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب قبل شرائه، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 889 و891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، اليوم، بين 778 و780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، بين 667 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الاثنين، في البورصات العالمية، بين 6224 جنيهًا إلى 6240 جنيها.

نصائح للمقبلين على شراء وبيع الذهب

وكان رفيق عباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، قدّم في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عدة نصائح للمواطنين المقبلين على شراء أو بيع الذهب، أهمها الوقوف على أسعار أعيرة الذهب في السوق ومحلات الصاغة، كما شدد على ضرورة أن يكون البائع أو المشتري على عِلم بكمية أو وزن الذهب الذي سيشتريه أو يبيعه قبل الدخول إلى محل المجوهرات.