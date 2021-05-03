دعاء 21 من رمضان.. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا

من الأمور التي يبحث عنها عدد من المسلمين، دعاء 21 من رمضان، ضمن بحثهم المستمر عن الأدعية المستحبة التي يرددونها في مختلف أيام الشهر الكريم، ويستحب الدعاء في كل أيام العام، لا سيما في شهر رمضان الكريم، طمعا في استجابة المولى عز وجل.

دعاء 21 من رمضان

ويتواصل الحديث عن دعاء 21 من رمضان، إذ يمكن ترديد عدد من الأدعية المستحبة، ومنها «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ».

أدعية مستحبة

من الأدعية المستحبة أيضا فيما يتعلق بموضوع دعاء 21 من رمضان ما يلي:

- اَللّهُمَّ اجْعَل لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَِدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

- اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، واطعام الطعام، وافشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.- اللهم بلّغنا شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا جنّتك، وسخّر لنا الطيّبين من خلقك، واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنّا كدر الدنيا وهمّها يارب العالمين.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

يبحث كثير من المسلمين عن دعاء الوتر كامل مكتوب، وقد وردت العديد من الأدعية المستحبة عموما وفي شهر رمضان على وجه الخصوص، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، إذ يردد المسلم دعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا» طمعا في نيل ثواب ليلة القدر.

دعاء الوتر

وبالإضافة إلى دعاء 21 من رمضان فقد ورد عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ دعاء صلاة الوتر : «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

ومن الأدعية المستحبة أيضا فيما يتعلق بموضوع دعاء الوتر كامل مكتوب فيمكن ترديد الأدعية الآتية:

- اللهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، انك تقضي ولا يـُقضى عليك. اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ماقضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.