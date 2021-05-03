موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في سوريا فلكيا.. فرحة وانتخابات رئاسية

يتوقع فلكيون اكتمال شهر رمضان المبارك 1442 هجريا، في سوريا، 30 يوما، وأكد فلكيون في معاهد البحوث السورية، أن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في سوريا فلكيا، سيصادف 13 مايو الجاري، وذلك وفق حسابات دقيقة لتحديد هلال شهر شوال فلكيا، ليحل عيد الفطر المبارك في سوريا وسط أجواء دعاية انتخابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 مايو جاري.

وتبدأ الاحتفالات بعيد الفطر المبارك 2021 في سوريا، بأداء صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، ويصطحب الآباء الأبناء لتأدية الصلاة والتهنئة بعيد الفطر المبارك، وتقدم أشهى الحلويات في الشوارع السورية عقب صلاة العيد، وتستمر الاحتفالات بعيد الفطر في سوريا لثلاثة أيام وسط فرحة بارتداء الملابس الجديدة.

سوريا تنظم رحلات إلى أرمينيا خلال عيد الفطر المبارك 2021

أعلنت شركة «أجنحة الشام» السورية للطيران، عن رحلة عيد الفطر المبارك 2021 إلى أرمينيا، ولمدة سبعة أيام، تشمل زيارة عدة معالم تاريخية وطبيعية في البلاد، وذلك ضمن برنامجها السياحي مع بدء موسم صيف 2021. وتنطلق الرحلة، وفق بيان صادر عن الشركة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2021 في سوريا، الموافق يوم 14 مايو الجاري، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وينتظر المسلمون في سوريا، إعلان الجهات المسؤولة أول أيام عيد الفطر، مع انتهاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، تمهيدا لاستقبال العيد بألذ الأكلات والحلويات والهدايا.

عيد الفطر المبارك 2021 في سوريا والانتخابات الرئاسية

تأتي احتفلات السوريين بعيد الفطر المبارك لعام 2021، وسط أجواء انتخابية، حيث أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا، اليوم، إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تقدم الأسبوع الماضي، رسميًا بطلب الترشح لانتخابات الرئاسة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو الجاري، وهي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها الدولة العربية، منذ بداية أحداث الاضطرابات والصراعات المسلحة الجارية في سوريا منذ عام 2011.