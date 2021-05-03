عمر كمال: ضيعت ورث والدي على ألبوم.. وشاكوش: مكانش في جيبي غير البطاقة

استعرض برنامج «لحظات جريئة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، صعوبة البدايات للمطربين عمر كمال وحسن شاكوش، كما كشف سر استعارة الإعلامي مفيد فوزي اسم امرأة لمدة 18 عاما.

وقال عمر كمال، مغني المهرجانات الشعبية، إنه «ضيع ورث والده» على ألبوم غنائي اسمه «كلام ميهمنيش»، مشيرًا إلى أنه لم ينجح: «لما كبرت في المزيكا عرفت إنها على قدها جدا وكانت رديئة جدا، لكن ده اللي كان متاح بالنسبة لي».

وحول ما إذا كان باع الشريط بنفسه في الشارع أوضح: «نزلت أوزع الألبوم بنفسي في الشارع وصحابي قاطعوني، وكنت بوزع الأسطوانات عليها صورتي وكان صحابي فاكرين إني بشحت».

كما تحدث حسن شاكوش عن صعوبة البدايات، قائلا: «مكنش في جيبي غير مفتاح الشقة والبطاقة، وكنت حاسس إن ربنا شايل لي حاجة حلوة لأني عمري في حياتي ما فكرت إني أمشي في الحرام.. أكترية صحابي دلوقتي منهم اللي توفى واللي محبوس واللي باع مخدرات وكلهم كانوا لاعبي كرة، وأنا عمري في حياتي ما شربت سيجارة أو أي حاجة».

وعن تعرضه للانتقادات بسبب زيادة أجوره في الحفلات والإعلانات مقارنة برواتب المهندسين والأطباء، أوضح عمر كمال: «أنا مؤمن بربنا وقال إن كل واحد هيتعب هيلاقي، والكافر ربنا بيديله حقه في الدنيا، فما بالك إني مؤمن بربنا وإني على حق».

أما الإعلامي مفيد فوزي، فكشف عن سر استعارة اسم امرأة- كتب به- لمدة 18 عاما، قائلا: «حبيت أقول إزاي ممكن يبقى تفكير مرأة مصرية عصرية، ونادية عابد الاسم الذي كتبت به يعتبر أيقونة في تاريخ مجلة صباح الخير، بناء على طلب رئيس التحرير، وأنا أعتقد أنها كانت من أبواب الصحافة المصرية».