زيادة مخصصات المؤسسات الإعلامية بالموازنة الجديدة للدولة

شهدت موازنات المؤسسات الإعلامية، زيادات ملحوظة بمشروع الموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2021-2022 المطروح للمناقشة بمجلس النواب.

وتبلغ موازنة وزارة الدولة للإعلام في السنة المالية الجديدة 2021/2022، وفق البيان المالي للموازنة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، نحو 45 مليون و781 ألف جنيه، مقابل 35 مليون جنيه و576 ألف جنيه بزيادة 10 مليون جنيه و210 الف جنيه عن العام المالي الحالي.

وتبلغ موازنة الهيئة الوطنية للصحافة 436 مليون جنيه و622 ألف جنيه مقابل 360 مليون جنيه، و393 الف جنيه، بزيادة نحو 3 ملايين جنيه بنسبة 11% عن العام المالي الحالي 2020-2021.

أما موازنة المجلس الأعلى للإعلام، فلم تشهد إلا زيادة طفيفة، حيث تبلغ موازنة العام الجديد 164 مليون و817 الف جنيه، مقابل 164 مليون جنيه و504 آلاف جنيه، بزيادة حوالي 313 ألف جنيه فقط عن العام المالي الحالي، وبلغت موازنة الهيئة العامة للاستعلامات 330 مليون جنيه و823 ألف جنيه مقابل 380 مليون و308 ألف جنيه.

ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة، 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليارا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

ويبلغ حجم إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة، وفق مشروع الموازنة، تريليونا و365 مليار جنيه.

فيما بلغ حجم الضرائب المتوقعة ضمن الإيرادات بموازنة العام المالي المقبل، 983 مليار جنيه، أبرزها 370 مليار جنيه ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وتريليون و837 مليار جنيه مصروفات الموازنة، ويبلغ حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة، تريليونا و837 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليارا و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة، و142 مليارا و320 مليون جنيه للإدارة المحلية.

وتبلغ مخصصات العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة 2 مليار و762 مليون جنيه، ومخصصات المنحة الشهرية 340 مليون جنيه.