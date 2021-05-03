محمود عبدالشكور يطرح خلاصة ما قرأ في «ونس الكتب»

صدر حديثا كتاب «ونس الكتب»، أحدث أعمال النّاقد محمود عبد الشّكور، عن دار ايبيدي للنشر والتوزيع، والكتاب يقع في 300 صفحة، وهو أول تعاون للمؤلف مع الدار.

وقال «عبدالشكور»، إن الكتاب يقدم «خلاصة ما قرأت من كتب خلال السنوات الأخيرة، مبوبة وفقا للأنواع الأدبية، مثل الرواية مصرية وعربية وعالمية والسيرة الذاتية والمجموعات القصصية والشعر، مع مقدمة عن علاقتي بالكتب منذ الطفولة، وكيف أشعر بالونس معها، فالكتب ليست ورقا وأخبارا، لكنها حياة كاملة ومؤلفون كتبوا أفضل ما لديهم».

وأضاف محمود «عبدالشكور» في تصريحات لـ«الوطن»: الكتاب أول تعاون لي مع دار نشر ايبيدي، وهم من أعز الأصدقاء، ولمست في هذه التجربة تعاونهم وحبهم للثقافة وشعورهم بمسؤولية كتاب جديد، متابعا: أحاول دائما أن أكون وسيلة لجعل الناس والأجيال الجديدة بالذات، تحب الكتب، وأحاول في الكتاب أن يكون ذلك بلغة سهلة، ومن خلال زوايا مختلفة للرؤية، وهذا الدور في مراجعة الكتب، كان يقوم به أساتذة كبار، منهم الراحل الكبير علاء الديب صاحب صفحة عصير الكتب التي جمعها في كتب بعد ذلك.

واستكمل: أتمنى أن يساهم ونس الكتب، في جعل الناس تهتم بالقراءة، وأن يتيح الفرصة لاكتشاف الكتب التي تعرضت لها والمناقشة والحوار حولها.

ومن كلمة الناشر عن الكتاب: «في مدح الكتابة والكتب، والقراءة والخيال، يمكن أن أصنع حكاية طويلة، أولها في سنوات الطفولة، مع كتاب المطالعة، ولا أعلم آخر الحكاية بالضبط، لعلها تمتد ما بقي عقل، وما بقي إبصار، وما ظل هناك شغف بالمعرفة، وبالحياة».

يشار إلى أن محمود عبد الشكور ناقد سينمائي وأدبي مصري من مواليد ديسمبر 1965، تخرج في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، وكان أول دفعته شعبة صحافة، ونشرت مقالاته في عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية، واشترك في لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية.

وكان عضوًا في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو عضو نقابة الصحفيين، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين. صدر له مجموعة من الأعمال: «يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف»، و«أقنعة السرد.. قراءات في روايات مصرية وعربية وعالمية»، «سينمانيا.. مقالات عن أفلام عربية وعالمية»، و«كنت صبيا في السبعينيات.. سيرة ثقافية واجتماعية»، و«كنت شابا في الثمانينيات.. سيرة ثقافية واجتماعية» و«وجوه لا تنسى.. بورتريهات عن مشخصاتية مصر»