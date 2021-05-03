موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الأردن فلكيا: الإجازة 5 أيام

حدد باحثون فلكيون بصورة مبدئية، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الأردن فلكيا، لحين استطلاع هلال شهر شوال في الأردن يوم 29 رمضان، الموافق 11 مايو الجاري، في المملكة الأردنية، وأفادت التوقعات الفلكية، بأن الخميس الموافق 13 مايو الجاري، هو موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 في الأردن، على أن يكون شهر رمضان 30 يوما.

وأعدت الدوائر الرسمية في الأردن والجهات المعنية استعداداتها، لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث بدأت الدوائر الرسمية في محافظة الأردن، استعدادها لاستقبال عيد الفطر 2021، إضافة إلى تنفيذ خطتها التي وضعتها للتسهيل على المواطنين، وتنظيم الحركة المرورية، والتخفيف من الازدحامات التي تشهدها المحافظات، خصوصا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

إجازة عيد الفطر 2021 في الأردن 5 أيام

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، قرارا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسسات والهيئات العامة في الأردن أعمالها، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو، وحتى مساء يوم السبت الموافق 15 مايو، بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021، لتكون إجازة العيد في الأردن 5 أيام، واستثنى القرار الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

قمة ثلاثية بين مصروالاردن والعراق بعد عيد الفطر 2021

أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، أن بلاده تعمل على القمة الثلاثية في بغداد بعد عيد الفطر المبارك 2021.

وقال وزير الخارجية العراقي، إن انعقاد القمة ببغداد لازالت قائمة على الأجندة، موضحا أن تأجيلها لما بعد عيد الفطر المبارك 2021، جاء بسبب ظروف.

وأضاف فؤاد حسين، أن العراق بدأ استعداده لعقد القمة الثلاثية في بغداد بعد عيد الفطر المبارك، بعد أن كان من المقرر انعقاد قمة عربية تضم مصر والعراق والأردن في بغداد في مارس الماضي.