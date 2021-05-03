محافظ البحر الأحمر: استعدادات لعودة السياحة الروسية في يونيو المقبل

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الجالية الروسية في الغردقة كبيرة، مؤكدا أن لقاءه مع السفير الروسي اليوم، جاء لتأكيد عودة أغلب السياحة الروسية إلى مصر في يونيو المقبل، لافتا إلى أن السائح الروسي يحضر عن طريق وكالات سفر متعددة، والتي أعلنت نيتها إحضار سياح روس الفترة المقبلة، وأنه سيكون هناك رحلتين مباشرة بين موسكو والغردقة بشكل يومي.

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يمكن إجراء المسحات الخاصة بالسياح في الفندق، ويمكن أيضا التعامل مع وزارة السياحة التي وفرت مكانا في ممشى سياحي، وترسل النتائح الخاصة بمسحة الـ«بي سي آر» للأشخاص مباشرة من أجل طمأنتهم، لكي يسرع في حجز تذكرة الطيران الخاصة به.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن نسبة الإشغالات وصلت إلى 20% فقط في الفترة الحالية، مؤكدا أنه سيتم زيادة مسحات الـ«بي سي آر» الفترة المقبلة في ظل تعاون مع وزيرة الصحة وتطعيم عدد كبير من العاملين في السياحة، حيث تم تطعيم نحو 30 ألف شخص وسيتم تطعيم العاملين في المطارات والبازارات، لافتا إلى أنه سيتم تطعيم نحو 120 ألف شخص من العاملين في مجال السياحة، وأن التطعيم يأتي ضمن خطة الدولة لحماية العاملين في مجال السياحة والإسراع بعودتها مرة أخرى.