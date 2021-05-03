محافظ البحر الأحمر: «الغردقة» مستعدة لاستقبال السائحين الروس

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها بالمحافظة ومدينة الغردقة، وذلك على خلفية قيام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها، موضحًا أن هناك مشروعا جديدا لتطوير الشواطئ يتم تنفيذه حاليًا، وسيتم رصف وتنظيم الشوارع، وتم البدء بعدد من الأحياء، وعرض الخطة بالكامل على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على منصة «شاهد»، أن تلك الخطة تهدف لزيادة أعداد السائحين، كما أوضح أنه سيعقد جلسة مع السفير الروسي بالقاهرة، لترتيب وصول السياحة الروسية للغردقة، مشيرا إلى أن الشواطئ لم تغلق لكن يتم تطبيق غرامات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكل صرامة، كما أن نسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية وصلت في الفترة الأخيرة إلى 21% فقط.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه على تواصل مع كبار المستثمرين، وبدءًا من الأسبوع المقبل، سيتم تفعيل وصول رحلات السياحة الروسية إلى مصر، كما أن رئيس الوزراء يتابع باستمرار المشروعات التنموية بالمحافظة، وأطلع على مخططات رفع كفاءة الطرق بالمحافظة، وهناك تطوير بعض الميادين فى مدخل الغردقة، «اقتربنا من الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالمحافظة، ولدينا خطة شاملة لزيادة أعداد السائحين بالمحافظة».

وتابع: «نتوقع زيادة كبيرة في نسب الإشغال بعد عودة السياحة الروسية لمصر، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه خلال زيارته للمحافظة على استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة مدينتي شرم الشيخ والغردقة».